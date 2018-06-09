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YPG/PKK, Tel Rıfat'ta ev ve tarlaları ateşe verdi

Tel Rıfat'ta teröristler bu sefer de sivillerin ekip biçip ekmeğini kazandığı tarım arazilerine ve evlerine göz diktiler, yakıp yağmaladılar.

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YPG/PKK, Tel Rıfatta ev ve tarlaları ateşe verdi

Suriye'nin kuzeyi Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristler bölge insanının canına kastetmenin yanısıra malına da göz dikti.

Teröristler Tel Rıfat ve çevresindeki köyleri önce zorla işgal etti. Sonra bölge halkını göçe zorladı.

Evleri yakıp yağmaladılar

Ardından sivillerin evlerini yağmalayıp yakmaya başladı. Minag ve Ayn Dakne köylerinde bulunan bazı sivillerin evleri bu saldırılara hedef oldu.

O anlar kaydedildi

Teröristler, sivillere ait tarlalara da gözünü dikti. Teröristlerin yakıp yağmaladığı bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Sivillerin rızkını çıkardığı arazileri ateşe verdiler

Bölge halkının rızkını çıkardığı bazı fırınları, hatta arpa ve buğday ekili tarım arazilerini bile gözünü kırpmadan cayır cayır yaktı. 

Esed ve PKK'nın kanlı işbirliği

Örgütün yağmalama ve kundaklama işlerine Esed rejimine bağlı güçler de Halep kırsalından gelerek katıldı. 

Bölge 2016 Şubat ayından bu yana teröristlerin işgali altında. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: ypg, suriye, PKK, tel rıfat
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