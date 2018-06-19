YPG/PKK Suriye'de çocuklara terörizmi aşılıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalindeki alanlarda dayattığı eğitim müfredatını 10. ve 11. sınıflara da taşıdı.

Örgüt, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı 10. ve 11. sınıflara da koyacağını duyurdu.

Çocuklarını örgüt propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak kapatmakla tehdit ediyor ya da kendisi kilit vuruyor.

Örgüt, son iki yılda ortaokul eğitimine destek veren bazı özel dershaneleri kapatmıştı.

Kaynaklar, örgütün gelecek yıl da lise son sınıflara aynı uygulamayı dayatmaya hazırlandığını bildiriyor.

İslam için soğuk, Zerdüştlük için övgülü mesajlar

21 Kasım 2016'daki habere göre, YPG/PKK kontrolünde olan ve altıncı sınıfa kadar eğitim verilen ilkokullarda din dersi verilmediği bilgisi paylaşılmıştı. Buna göre, ilkokul 4. sınıflara okutulan Toplum Bilimleri kitabında, "İslamiyet'in mevcut durumunun yoldan saptığı" savunularak tamamına yakını Müslüman olan çocuklara güvensizlik aşılanıyor.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed hakkında kitapta şu ifadelere yer veriliyor:

"Muhammed döneminde İslam doğru yoldaydı. İslam tek tanrıcı bir dindir ve kelime anlamıyla 'barış' anlamına gelir. Ama Muhammed’den sonra İslamiyet kötüye kullanıldı. Birtakım insanlar tarafından savunduğu barış ve eşitliğin dışına çıkartılmaya başlanıp, çatışma ve öldürme öğretisi haline getirilmiştir."

Kitabın Zerdüştlük hakkındaki tanıtımında ise "Bütün olgular hakkında iyilik-kötülük değerlendirmesi yaptı. İyiliği teşvik kötülükten sakındırmayı teşvik etti. Bu yüzden Zerdüşt'ün görüş ve inancı çok etkili oldu." ifadelerine yer verilerek yönlendirme yapılıyor.

Örgüt elebaşı "başöğretmen" yapıldı

Okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz", "Yaşasın PYD mücadelesi" sloganları attırılıyor.

Öğrencilerin aklına "Başöğretmen Öcalan" sloganı işleniyor. Okul şenliklerinde öğrencilerin ellerine Öcalan pankartları veriliyor.

Diğer taraftan, okullarda zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

Çocuklara örgüt üniforması

YPG/PKK'nın okuttuğu Toplumsal Bilimler kitabının kapağında ve 6. sınıflara okutulan Kürt Dili kitabının 27. ve 38. sayfalarında, PKK üniforması olarak bilinen giysilerle görünen çocuk fotoğrafları yer alıyor.

Böylece çocuklara, henüz hayata başlarken militarizm aşılanıyor.

Genel olarak örgüt renklerinin hakim olduğu kitaplarda yer alan "Çalışma ve mücadele" ile "Ben şehidim" marşları çocuklara ezberletilerek örgüt ideolojisi işleniyor.

Kitaplarda, Suriye'de çatışmalarda ölen teröristlerinin fotoğrafları ve bunlar için yazılmış şiirler de bulunuyor.

Kaynak: AA