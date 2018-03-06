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Buradasınız : » » "YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ediyor"

"YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ediyor"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "yerel yetkililer" şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğini söyledi.

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&quot;YPG/PKK sivillerin Afrinden çıkışını engellemeye devam ediyor&quot;

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini ve insanların özgürce ayrılabilmesinin son derece mühim olduğunu söyledi.

Dujarric, açıklamasında terör örgütü YPG/PKK üyelerini "yerel yetkililer" şeklinde tanımladı.

''Yerel yetkililer hala kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.''

"Şimdiye kadar 5 bin kişi bölgeden ayrıldı"

Sözcü Dujarric, şimdiye kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ifade etti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da geçen hafta ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivilleri kontrol noktalarında durdurduğunu ve daha güvenli yerlere gitmelerini engellediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: YPG/PKK, terör örgütü, BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, afrin
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