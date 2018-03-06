"YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini ve insanların özgürce ayrılabilmesinin son derece mühim olduğunu söyledi.
Dujarric, açıklamasında terör örgütü YPG/PKK üyelerini "yerel yetkililer" şeklinde tanımladı.
''Yerel yetkililer hala kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.''
"Şimdiye kadar 5 bin kişi bölgeden ayrıldı"
Sözcü Dujarric, şimdiye kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ifade etti.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da geçen hafta ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivilleri kontrol noktalarında durdurduğunu ve daha güvenli yerlere gitmelerini engellediğini belirtmişti.
Kaynak: AA