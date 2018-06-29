YPG/PKK Rakka'da muhalif Arapları hapsediyor

Terör örgütü YPG/PKK daha önce birlikte çalıştığı Araplara da rahat vermiyor.

YPG/PKK, Arap grubun direnişini önceki gün, 72 saatlik kuşatmanın ardından bir anlaşma yaparak sonlandırmıştı.

Anlaşmayı bozdu, zorla alıkoyuyor

YPG/PKK, grupla bir dönem SDG içinde birlikte çalışmıştı. Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'daki işgaline karşı çıkan silahlı Arap grubu önce bastırdı.

Ardından aralarında yaptıkları anlaşmayı rafa kaldırarak, grup üyelerini hapsetmeye başladı.

DEAŞ'ın kalesi YPG/PKK'nın elinde

YPG/PKK, grubun önde gelen isimleri de dahil birçok üyesini alıkoydu.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Sivillere zulüm sürüyor

Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, terör örgütü baskısı altında yaşam mücadelesi veriyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor.

Kaynak: AA, TRT Haber