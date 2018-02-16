YPG/PKK, panele katılan Suriyeli Kürt siyasetçiyi hain ilan etti

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 14 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen "PKK-YPG'nin Suriye yapılanması" konulu panele katılan Suriye Kürt Gelecek Hareketi Başkanı Siamend Hajo, YPG/PKK çevrelerince tehdit edildi.

YPG baskısı altında olduğu belirtilen Kürt Ulusal Konseyi ile Hajo aşiretinden 3 kişi, ayrı ayrı açıklamalar yayımlayarak, Siamend Hajo'nun panele katılmasını eleştirdi.

Kürt Ulusal Konseyi'nin açıklamasında, Hajo'nun konsey bünyesindeki Suriye Kürt Gelecek Hareketi'ndeki üyeliğinin dondurulduğu anlatılırken, aşiretten bazı kişilerin açıklamasında Hajo "hain" ilan edildiği, artık aşiretten olmadığı ve sorumluluğunun da kendisinde bulunduğu söylendi.

Bu faaliyetlerin Kürt halkının yararına olduğunu düşünen Hajo ise tüm tehditlere ve eleştirilere rağmen panele katılmaktan vazgeçmedi.

"YPG de terör örgütü listesinde yer almalı"

Siamend Hajo, panel için davet aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, YPG/PKK çevrelerinden saldırıya uğradığını ve ihanetle suçlandığını söyledi.

Türkiye'ye gelmeye hakkı bulunduğunu anlatan Hajo, şunları anlattı:

"Türkiye ile bizim uzun bir sınırımız var. Afrin operasyonuna rağmen ilişkimiz devam edecek. Çünkü biz parti olarak Türkiye gibi büyük bir devlete düşmanlık besleyemeyiz. Kürt Ulusal Konseyi içerisindeki bir kesim YPG/PKK ile yakınlaşmak istiyor. Bir süre önce yanlış bir üslupla bir açıklama yaptılar. Belli ki meclisin içerisinde PKK ve YPG ile yakınlaşmak isteyen grup ön plana çıktı. Her zaman PKK ve YPG'ye eleştiriler yönelttiğim için paneli benden kurtulmak için bir fırsat olarak gördüler. Ayrıca benim partimden bir kısım kişiler de PKK ve YPG ile yakınlaşmak istedikleri için aramızda ihtilaf çıktı. Halbuki PKK terör örgütü listesinde yer alan bir yapı. PKK gibi YPG'yi de o listeye koymamız lazım."

"Kendi düşüncelerimi açıklayacağımı söyledim"

Siamend Hajo, iki ay önce Kürt Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi'ne üye olarak seçildiğini ve bir süre önce Meclis Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi için Avrupa Birliği yetkilileri ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisiyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Panele katılma isteğini beyan ettikten sonra meclis içerisinde YPG/PKK'ya yakınlaşmak isteyen kişilerin bunu bahane ederek üyeliğini dondurmaya kalktığını söyleyen Hajo, "Bana 'Bizim adımıza konuşma hakkın yok.' dediler ancak ben onlara meclis adına konuşmayacağımı, kendi düşüncelerimi açıklayacağımı belirttim." dedi.

"Kızgınlığın sebebi YPG/PKK'nın bölgemizden çıkmasını istemem"

Hajo, aşiretinden üç kişinin imzasıyla yapılan açıklamada kendisinin açıkça tehdit edildiğini öne sürdü.

Bu kişilerin tüm aşiret adına açıklama yapma hakkı bulunmadığını ifade eden Hajo, şunları söyledi:

"Bu üç kişinin de YPG/PKK ile yakınlıkları var. Hajo aşireti çok büyük ve bu üç kişi bütün aşireti temsil etmiyorlar. Aşiret geleneklerine göre bir kişiden eğer vazgeçilirse o kişinin kanı artık mübah sayılıyor. Bu açıklama beni öldürmek için YPG/PKK'ya bir mesajdır. Beni ihanetle suçladılar. Halbuki ben açık bir şekilde medyanın önünde konuştum. Onların kızgınlık sebebi YPG/PKK'nın bölgemizden çıkmasını istemem."

Kaynak: AA