YPG/PKK, ENKS'nin eski başkanının yakınlarını kaçırdı

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) eski başkanı İbrahim Bıro ve üst düzey yöneticilerinden Fuat Aliko'nun oğlunun Haseke'nin Kamışlı ilçesindeki evlerini bastı.

O baskında, Bıro'nun evinde kalan kız kardeşi, kız kardeşinin eşi ile çocukları kaçırıldı.

YPG/PKK, daha önce Afrin yerel meclisinin kurulmasındaki rolleri nedeniyle Bıro ve Aliko hakkında yakalama emri vermişti.

Ayrıca, teröristler geçen hafta da ENKS'nin 2 üyelerini evlerinden kaçırdı. Terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı karşısında başarısızlığını örtmek için bu eylemlere başvuruyor.

Kaynak: TRT Haber, AA