YPG/PKK, Afrinlileri sindirmek için her türlü işkenceyi yaptı

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'i işgal ettikten sonra halkı sindirmek için her türlü zalimliği yaptı. Teröristlerin Afrinlilere işkence yaptığı bir hapishaneyi TRT ekibi görüntüledi.

Terör örgütünün zulmüyle tanışanlar burayı Kara Zindan olarak niteliyor. Bir zamanlar orada işkenceye maruz kalanlar, yaşadıklarını anlattı.

Akılalmaz işkenceler yaptılar

Afrinlilerin ya kendileri ya da yakınları bu zindanlarda terör örgütünün zulmü ile tanışmış.

"Bunlar kafirdir, Allah'tan korkmuyorlar. Bir sürü insanı burada işkenceyle katlettiler. Kim onlara biat etmiyorsa, onlara destek vermiyorsa bu zindana getiriyorlardı. Bu hapiste insanların gözlerini oyuyor, kulaklarını patlatıyor, dillerini ve tırnaklarını kesiyorlar, ayaklarını ve belini kırıyorlardı."

Dövdüler, kurşun sıktılar, gözlerinde sigara söndürdüler

YPG'li teröristler, zulümde kadın, çocuk ayırt etmedi.

"Eşimi ve çocuklarımı götürüp öldürdüler. onlar karımı ve yavrularımı katletti. Tek başıma kaldım."

Hapishaneyi, saflarına katmak istedikleri kişileri ikna etmek için de kullandılar.

"Bizi kirli sulara batırıp çıkarıyorlar, dövüyorlardı. bıçakla karnıma vurdular. Onların dediğini yapmadım diye bana kurşun sıktılar. İki kişi geldi, elimi kolumu bağladı. Sonra beni bir sandalyede bağladılar. gözümü açıp gözümde sigara söndürdüler."

Kaynak: TRT Haber