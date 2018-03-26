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Buradasınız : » » YPG/PKK Afrin'de çocukların beyinlerini bu kitaplarla yıkadı

YPG/PKK Afrin'de çocukların beyinlerini bu kitaplarla yıkadı

TSK'nın Afrin'de ele geçirdiği ders kitaplarında, YPG/PKK'lı teröristlerin çocuklara birer kahraman gibi tanıtıldığı ve Hristiyanlık propagandası yaptığı ortaya çıktı.

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YPG/PKK Afrinde çocukların beyinlerini bu kitaplarla yıkadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komando birliklerinin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin "temizlik" operasyonları ağırlıklı olarak Afrin merkezinde sürerken, tüm iş yerlerinde ve evlerde de güvenlik amaçlı aramalar yapılıyor. 

Teröristler kahraman gibi gösterildi

Aramalarda bulunan ders kitaplarında, öldürülen YPG/PKK'lı teröristlerin "şehit" olarak gösterildiği ve çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı görüldü.

Hristiyanlık propagandası

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ders kitaplarında ve birçok broşürde yer alıyor. Ayrıca bazı kitaplarda Hristiyanlık propagandası yapıldığı da ortaya çıktı.

TSK, Afrin'de sevinçle karşılandı

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde, 18 Mart'ta Afrin merkeze giriş yapan TSK komando birliklerinin, o günün sabahı çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Tanklar ve zırhlı araçlarla, Türk bayraklarıyla sabah saatlerinde kent merkezine giriş yapan komandolar yollarda ilerlerken, sivillerin de kendilerine sevinç içinde selam verdiği görülüyor.

Teröristlerden gıda stokları

Kent merkezine girilmesiyle birlikte tüm önemli adreslerde aramalar yapan TSK'ya bağlı komando birlikleri, birçok yerde teröristlerin gıda stokları yaptığını ortaya çıkardı.

Afrin'de bir ailenin evine el koyan teröristlerin, çok sayıda hazır yiyecek ve içecek paketlerini olası çatışmalarda kullanmak üzere depoladığı görüldü.

Teröristlerin Afrin'den kaçmasının ardından evlerine kavuşan çift, harekattan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TSK'ya, Türkiye'ye minnettar olduklarını anlatan çift, çok büyük sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: zeytin dalı, ypg, PKK, afrin
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