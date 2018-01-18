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YouTube'dan Youtuber'ları üzecek haber

YouTube, platform üzerinden para kazanmak isteyen video yayıncılarının videolar üzerinden gelir elde etme standartlarını sıkılaştırıyor.

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YouTubedan Youtuberları üzecek haber

İnternetin en büyük video platformu YouTube, video yayıncılarının (youtuber) platform üzerinden para kazanma kriterlerini artırıyor.

Yeni kurallarla YouTube çalışanları, reklam ücretinin daha pahalı olduğu en popüler videoları bizzat gözden geçirecek.

BBC'nin haberine göre, artık YouTube'daki videolara, yayınlayanın iki kriteri yerine getirmemesi halinde reklam eklenmeyecek.

Youtuber'ların yayınlarına reklam ekleyebilmesi için en az bin abone sayısına sahip olması ve yayınladıkları içeriğin son bir yılda asgari 4 bin saatten fazla izlenmesi gerekiyor.

YouTube yeni uygulamanın 9 ay önce belirlenen toplam 10 bin görüntülenmeden "daha yüksek bir standart" olduğunu açıkladı.

YouTube kriterlerin, "istenmeyen içerik yükleyenler, taklitçiler ve diğer kötü aktörler"le mücadeleye yardımcı olacağını ve "uygunsuz videoların gelir sağlamasını" engelleyeceğini savundu.

Yeni uygulama, bazı reklam verenlerin şikayeti ve popüler bir Youtuber'ın intihar eden bir kişinin videosunu yayınlamasıyla büyük tepki alması üzerine geldi. YouTube, videoyu yayından kaldırmakta geciktiği için eleştirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: youtube, video, sosyal paylaşım
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