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YouTube videosu sayesinde 40 yıl sonra ailesiyle bir araya geldi

Hindistan'da 40 yıldır kendisinden haber alınamayan bir kişi, görüntü paylaşım sitesi YouTube'da yayılan bir videoda fark edilmesinin ardından ailesiyle buluştu.

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YouTube videosu sayesinde 40 yıl sonra ailesiyle bir araya geldi

BBC'nin haberine göre, 1978'de 26 yaşındayken ailesine ve çevresine hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolan Khomdram Gambhir Singh, Mumbai sokaklarında şarkı söylerken çekilen bir videosunun internette yayılmasının ardından 40 yıl sonra ailesiyle bir araya geldi.

Bir videoda tesadüfen kardeşini gördü

Singh'i internette dolaşan bir videoda tesadüfen gören erkek kardeşi Khomdram Kulachandra, "The Hindu" gazetesine verdiği demeçte, "Yeğenlerimden biri video görüntüsünü bana gösterdiğinde gözlerime inanamadım. Onu tekrar sağ göreceğimize dair tüm umutlarımızı kaybetmiştik" dedi.

Videoyu geçen ekim ayında yükleyen sokak fotoğrafçısı Firoz Shakri'nin, Sing'in halen Mumbai'de yaşayabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine polis araştırmalarını bu kentte sürdürdü.

Tren istasyonunda bulundu

Sing'in aranması olayına bakan müfettiş Pandit Thakaray da "Onu bir tren istasyonunun önünde bulduk. Kötü bir durumdaydı, iyi değildi" dedi.

Thakaray, Hindistan ordusunda eski bir asker olan Singh'in, evlendikten birkaç ay sonra mutsuz olduğu için evden ayrıldığını ve o zamandan beri ya dilenerek ya da günlük ücretli bir işçi olarak çalışarak Mumbai'de yaşadığı bilgisini paylaştı.

Yaşlı adam bulunduktan sonra fotoğrafının ailesine gönderildiğini söyleyen Thakaray, Singh'in ailesiyle telefonda görüştüğünü ifade etti.

Uçakla Imphal kentine gönderilen 66 yaşındaki Singh, 40 yılın ardından ailesiyle bir araya geldi.

Kaynak: AA 

Etiketler: hindistan, youtube
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