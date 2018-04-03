Youtube merkezinde silahlı saldırı

Video paylaşım sitesi Youtube’un California eyaletinin San Bruno bölgesindeki genel merkezinde silah sesleri duyuldu.

San Bruno Polis Departmanı, gelen ihbarlardan sonra harekete geçti.

Kadın saldırgan 1700 çalışanın olduğu merkeze girip otomatik bir silahla ateş açtı ardından bazı çalışanları rehin aldı. Polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. 9 kişi yaralandı. Bazılarının durumu ise ağır.

Binalardan çıkan yüzlerce çalışan üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bölgeye götürüldü. Bir görgü tanığı 20 el silah sesinin duyulduğunu söyledi.

Saldırganın eski bir çalışan olduğu da söylenenler arasında. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders olayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdi.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.

YouTube'un sahibi olan Google, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber, REU