Youtube merkezinde silah sesleri

Popüler video paylaşım sitesi Youtube’un California eyaletinin San Bruno bölgesindeki genel merkezinde silah sesleri duyuldu.

San Bruno Polis Departmanı, gelen ihbarlardan sonra harekete geçti. Bölgeye birçok ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Saldırgan 1700 çalışanın olduğu merkeze girip otomatik bir silahla ateş açtı. Bazı çalışanları rehin alan saldırgan hala merkezin içerisinde. Yaralılar var. Bazılarının durumu ise ağır.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, SWAT ekiplerinin binaya yaklaştığı ve binadakilerin tahliye edildiği görülüyor​.

Saldırganın eski bir çalışan olduğu da söylenenler arasında. ABD polisi vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor.

Bir görgü tanığı 20 el silah sesinin duyulduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders olayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdi.

Youtube'un sahibi Google şirketi ise olayın araştırıldığını söyledi. Saldırganın kimliği konusunda ise bilgi yok.

YouTube'un ürün müdürü Todd Sherman, Twitter'dan, "Toplantıda oturuyorduk ve sonra insanların koşma sesini duyduk. Deprem olduğunu sandık." şeklinde tweet attı.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1