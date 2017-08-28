Yolun karşısına geçti ama...

Bir yaya, çok yoğun şekilde akan trafikte adeta adım adım ilerleyerek başarılı şekilde karşıya geçti. Ama ardından dikkatsizliğinin kurbanı oldu.
Bakan Soylu'dan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı
Kurban keserken eziyet edenlere ceza kesilecek
Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Harvey Kasırgası 5 can aldı
İki üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak
Fenerbahçe ligde ilk galibiyetini aldı
Bodrum'da 250 polisle 'huzur operasyonu'
Kurban etleri nasıl saklanmalı?