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Buradasınız : » » Kaldırımda yürüyen kadının başına köpek düştü

Kaldırımda yürüyen kadının başına köpek düştü

Çin’de sokakta yürüyen bir kadın binaya girmek üzereyken başına köpek düştü.

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Çin’de kaydedilen görüntülerde, iki kadının sokakta yürüdüğü görülüyor. Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına köpek düşüyor.

Köpek kısa sürede kalkıp kaçarken, kadın yerde hareketsiz kalıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: sokak, köpek, çin
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