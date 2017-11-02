Yolcuları uçuş öncesi tartıya çıkarıyorlar

BBC'de yer alan habere göre, standart yolcu kilo tahminlerinin yanıltıcı olduğunu düşünen Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi Finnair havayolu, daha isabetli tahminler yapabilmek için yolcuların ağırlık verilerini toplamaya başladı.

Havayolu bunun için yolcuları terminal içinde kurduğu tartılara, el bagajlarıyla ve bagajsız olarak çıkmaya davet ediyor.

Şirket, yolcuların gönüllü katılımına dayanan uygulama sayesinde yaşa, cinsiyete, ülkeye, bölgeye ve mevsime bağlı değişkenlere göre daha güvenli yük tahminleri yapmayı amaçlıyor.

ABD ile Amerikan Samoası arasında seferler yapan Samoa Havayolları 2013 yılında bilet fiyatlarını yolcuların ağırlıklarına göre belirleme uygulaması başlatmıştı. Yolcuların uçuş öncesinde el bagajlarıyla birlikte zorunlu olarak tartılması itirazlara sebep olmuş, ABD havacılık otoritelerine şikayet dilekçeleri verilmişti.

Kaynak: AA