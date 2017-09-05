  • 05 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.446
    EURO 4.097
  • BIST 109125.11
    ALTIN 147.582
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yolcu uçağında akrep dehşeti

Yolcu uçağında akrep dehşeti

Fransa'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce akrep bulununca uçuş ertelendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yolcu uçağında akrep dehşeti

Fransa'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce akrep bulununca uçuş ertelendi.

BBC'nin haberine göre, İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in sözcüsü, dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'ten İskoçya'nın Glasgow kentine yapılacak uçuş öncesinde bir yolcunun uçakta akrep olduğunu mürettebata bildirmesi üzerine uçuşun ertelendiğini açıkladı.

Sözcü, yolcular ile mürettebatın güvenliği ve rahatı açısından Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki uçağın dezenfekte edildiğini belirtti.

"Kontrolümüz dışında da olsa yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanan sözcü, uçağın bugün normal uçuş düzenine döneceğini aktardı.

Etiketler: fransa, yolcu uçağı, Akrep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER