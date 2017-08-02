  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 ölü, 80 yaralı

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 ölü, 80 yaralı

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin kuzeyindeki Ankazobe kenti yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Açıklamada ülkenin kuzey doğusundaki Mahajanga'ya giden yolcu otobüsünün yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki bir çukura düştüğü ve yangın çıkan araçta sıkışan birçok yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın kazada yaralananların sevkedildiği hastaneyi ziyaret ettiği bildirildi.

Ülkede son aylarda sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. En son ocak ayında Anjozorobe kentinde meydana gelen trafik kazasında 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: madagaskar, trafik Kazası
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