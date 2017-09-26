Yolcu gemisi kayalığa çarptı: 87 yaralı

Filipinler'in Romblon kenti açıklarında bir yolcu gemisinin kayalığa çarpması sonucu 251 yolcudan 87'si yaralandı.

Inquirer News'in haberine göre, Odiongan limanından Romblon'a hareket eden gemi, Tablas Adası sahil şeridinde bir kayalığa çarptı.

Geminin kaptanı, kazanın şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu meydana geldiğini ileri sürerken, mürettebat kaptanın "dümendeki sorun" yüzünden geminin kontrolünü yitirdiğini iddia etti.

Kazada gemideki 251 yolcudan yaralanan 87'si, en yakın hastanelere kaldırıldı.

Filipinler Sahil Güvenliği, kazayla ilgili soruşturma başlattı.