Yol ortasında uzanan yavru geyiğin imdadına annesi yetişti

Washington Port Orchard'da Perşembe günü kaydedilen görüntülere göre, yavru geyik dinlenmek için pek de güvenli olmayan bir yer tercih etti. Kendini çift yönlü yolun ortasına bırakan tecrübesiz yavrunun imdadına annesi yetişti.

Etrafı kolaçan eden anne, yavrusunu dürterek kalkmasını sağladı.

Annesinin desteğiyle kalkan küçük geyik, güçlükle yürümeye başladı. Anne, yavrusunu gözünden ayırmadı, ona yavaş adımlarla eşlik etti.

Anne şefkatini gözler önüne seren video, en çok izlenenler arasında yerini aldı.

Kaynak: TRT Haber