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Yol ortasında uzanan yavru geyiğin imdadına annesi yetişti

Anne şefkati bu kez ABD'de kameralara yansıdı. Anne geyik, yol ortasında uzanan yavrusunu kaldırarak korumaya aldı. Görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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Washington Port Orchard'da Perşembe günü kaydedilen görüntülere göre, yavru geyik dinlenmek için pek de güvenli olmayan bir yer tercih etti. Kendini çift yönlü yolun ortasına bırakan tecrübesiz yavrunun imdadına annesi yetişti.

Etrafı kolaçan eden anne, yavrusunu dürterek kalkmasını sağladı.

Annesinin desteğiyle kalkan küçük geyik, güçlükle yürümeye başladı. Anne, yavrusunu gözünden ayırmadı, ona yavaş adımlarla eşlik etti.

Anne şefkatini gözler önüne seren video, en çok izlenenler arasında yerini aldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Washington Port Orchard, geyik, anne şefkati, abd, yavru geyik
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