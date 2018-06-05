Yiyecek arayan kutup ayısı Norveç'te bir otele girdi

Acıkan bir kutup ayısı neleri göze alır? Norveç’te yaşanan olay bu soruya cevap niteliğindeydi. Devasa bir kutup ayısı bir otele girdi. Yetkililer hayvanı çıkartmak için seferber oldu.

Kocaman cüssesiyle ortalığı birbirine katan ayı, o sırada bölgeye giden bir helikopterin sesinden ürktü. Korkuyla camları kıran ayı kaçmayı başardı.

2 bin 600 kişinin yaşadığı bölgede yaklaşık 3 bin kutup ayısı var. Hal böyle olunca Svalbard takımadalarında bir kutup ayısıyla karşılaşmak olağan.

Öyle ki bölgede yaşayanlar, herhangi bir ayı saldırısında yardım alabilmek için kapılarını kilitlemeyi tercih etmiyor.

Kaynak: TRT Haber