Yılın ilk iki ayında Avrupa'ya 12 bini aşkın mülteci göç etti

Avrupa Birliği’nin göç kolu olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerinde, Avrupa’ya gelen mültecilerin yüzde 47’sinin İtalya’ya, yüzde 30’unun Yunanistan’a, yüzde 22’sinin İspanya’ya ve yüzde 1'inin de Kıbrıs’a çıktığı belirtildi.

IOM Yunanistan Yetkilisi Kelly Namia, Cumartesi günü Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Agathonisi Adası’na çıkarılan 19 mülteciden 16’sının hayatını kaybettiğini ve en az üç kişinin halen bulunamadığını söyledi.

Sahil Güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamada ise hayatını kaybeden mültecilerden altısının Iraklı ve sekizinin Afganistanlı olduğu söylenirken, 16 kişinin dokuzunun çocuk olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA