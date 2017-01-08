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Yıldırım, Başika kampındaki askerlerle telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Yıldırım, Başika kampındaki askerlerle telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başika kampındaki askerlerle yaptığı telefon görüşmesinde Başbakan Yıldırım, Gedu Görev Kuvvet Komutanı Albay Nusret Övüzel'e "Herhangi bir ihtiyacınız var mı, bir sıkıntınız var mı?" diye sordu. Övüzel, "Sağolun Sayın Başbakanım, hiçbir ihtiyacımız yok. Görevimizin başındayız." karşılığını aldı.

Yıldırım, Manisa Akhisarlı olduğunu öğrendiği Nusret Albay'a, "Başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Arkadaşlara, herkese selam söyleyin." diye konuştu.

Bu arada, birliği ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da telefonda görüştüğü Yıldırım'a, "Kahraman Türk askeri her şart altında vatan görevini en güzel şekilde yapmanın gayreti içinde. Başika'dan tüm askerlerimiz adına sizlere selamlarımızı iletiyoruz." dedi. AA

Etiketler: Irak, başika kampı, Başbakan Yıldırım
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