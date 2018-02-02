  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Yılanın soktuğu ineğin etinden yiyen 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Eastern Cape eyaletindeki bir köyde yılan sokması sonucu ölen ineğin etini yiyen 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Yılanın soktuğu ineğin etinden yiyen 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Güney Afrka Cumhuriyeti'nde 50 kişi yılanın soktuğu bir ineğin etini yedi.

Daha sonra ishal, kusma, baş ağrısı ve mide krampı şikayetleri olan grup, bölgedeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Eastern Cape eyaleti sağlık departmanı basın sözcüsü Sizwe Kupelo, yaptığı açıklamada, 16 çocuk, 8 kadın ve 4 yaşlı hastanın acil olarak Nelson Mandela Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Ayrıca hasta sayısının artması ihtimaline karşı bölgedeki diğer hastanelerin uyarıldıkları kaydedildi. 

Ülkede ölü hayvan eti tüketiminin yaygın olduğuna dikkati çeken Kupelo, bu tür etlerin tüketiminin tehlikeli olduğu yönündeki uyarıları yineledi.

Kaynak: AA

Etiketler: yılan, tedavi, inek eti, Güney Afrika
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