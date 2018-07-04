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Yeşil ve gri pasaportu olanlara AB'ye girişte seyahat izni şartı

Avrupa Parlamentosu, vizesiz seyahat hakkı olan yolcuların artık Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte seyahat izni almaları gerektiğini duyurdu.

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Yeşil ve gri pasaportu olanlara ABye girişte seyahat izni şartı

2020 yılında 39 milyon vizesiz seyahat hakkı olan yolcunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Ancak bu yolcular artık AB ülkerine izinsiz giremeyecek. Yeşil ve gri pasaportu olanları üzen yeni uygulamayı, Avrupa Parlamentosu resmi Twitter hesabından duyurdu.

Videolu açıklama, "Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz." sözleriyle paylaşıldı.


 

AB'de güvenliği sağlamak için oluşturulan yeni sistemde, ülkelere girecekler hakkında ön bilgi sahibi olmak amaçlanıyor.

Detayları videoda anlatılan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS), ülkelere ulaşmadan önce başvurmak gerekiyor.

7 euro bedeli olan sisteme, 18 yaş altı ve 70 yaş üstünde olanlar ödeme yapmayacak.

Alınan seyahat izni 3 yıl geçerli olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yeşil pasaport, vizesiz, seyahat izni, izin, gri pasaport, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği
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