Yeşil ve gri pasaportu olanlara AB'ye girişte seyahat izni şartı

2020 yılında 39 milyon vizesiz seyahat hakkı olan yolcunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Ancak bu yolcular artık AB ülkerine izinsiz giremeyecek. Yeşil ve gri pasaportu olanları üzen yeni uygulamayı, Avrupa Parlamentosu resmi Twitter hesabından duyurdu.

Videolu açıklama, "Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz." sözleriyle paylaşıldı.

A new system will oblige travellers that don't need a visa to the EU to obtain travel authorisation before entering. We will know who is coming to the EU before they actually arrive at the border. Watch our video for more details ↓ pic.twitter.com/PRR2FY9nCL — European Parliament (@Europarl_EN) 3 Temmuz 2018

AB'de güvenliği sağlamak için oluşturulan yeni sistemde, ülkelere girecekler hakkında ön bilgi sahibi olmak amaçlanıyor.

Detayları videoda anlatılan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS), ülkelere ulaşmadan önce başvurmak gerekiyor.

7 euro bedeli olan sisteme, 18 yaş altı ve 70 yaş üstünde olanlar ödeme yapmayacak.

Alınan seyahat izni 3 yıl geçerli olacak.

Kaynak: TRT Haber