Yeryüzü Doktorları heyeti Gazze'de ameliyatlara girmeye başladı

Yeryüzü Doktorları program yöneticisi Safa Şimşek, derneğin 5 doktorunun, Filistinli doktorlarla iş birliği içinde Şifa Hastanesi'nde ameliyatlara girmeye başladığını söyledi.

6 günlük program

Bir gün önce hastane doktorlarıyla bir araya gelinip çalışma programı yapıldığını ifade eden Şimşek, ziyaret süresi bitene kadar ameliyatlara katılmaya devam edileceğini aktardı.

Çocuk cerrahisi alanında uzman Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu da, "Bugün çalışmaya başladık ve 6 günlük bir çalışma programı hazırladık" dedi.

Dokucu, girecekleri ameliyatların sayısının henüz belli olmadığını, hastaların durumuna göre bunun netlik kazanacağını vurguladı.

Derneğin 5'i doktor 7 kişiden oluşan heyeti bir haftalık ziyaret için 8 Temmuz'da Gazze'ye varmıştı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuş, 15 binden fazla Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA