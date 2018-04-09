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Buradasınız : » » Yeryüzü Doktorları "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralananları tedavi ediyor

Yeryüzü Doktorları "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralananları tedavi ediyor

Hastanelerin, ilaç ve ekipmanların yetersiz kaldığı Gazze'de, Yeryüzü Doktorları mobil sağlık ekipleri ve kliniğiyle Filistinlilere acil yardım ulaştırıyor.

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Yeryüzü Doktorları &quot;Büyük Dönüş Yürüyüşü&quot;nde yaralananları tedavi ediyor

İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 30 Mart'ta düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavisi, Yeryüzü Doktorları Derneği'nin gönüllü ekipleri tarafından yapılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hastanelerin, ilaç ve ekipmanların yetersiz kaldığı Gazze'de, Yeryüzü Doktorları mobil sağlık ekipleri ve kliniğiyle yaralılara acil yardım ulaştırıyor. Bu kapsamda 172 kişinin durumu takip ediliyor.

"Hastanelerde yer kalmadı"

Yeryüzü Doktorları Gazze Programları Koordinatörü İbrahim Al Nabahin, gerçek bir insani drama şahit olunduğunu belirterek, "Yüzlerce yaralı geliyor, bütün hastanelerde ciddi tıbbi malzeme yetersizliği var. 500'e yakın insanın evde tedaviye ihtiyacı var çünkü hastanelerde yer kalmadığından erken taburcu ediliyorlar. Burada yaralananlara müdahale ediyoruz ama kan ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşıyoruz bunların yanı sıra Gazze’deki abluka sebebiyle elektrik kesintileri ile de mücadele ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yeryüzü doktorları, yaralı, saldırı, israil, hastane, filistin, büyük dönüş yürüyüşü
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