  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.533
  • BIST 117362.38
    ALTIN 158.831
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde eleştirilerin hedefinde

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde eleştirilerin hedefinde

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, İsrail'de vereceği konseri iptal edince Washington Post'ta yayınlanan tam sayfa ilanda Lorde'un kararı, "yobazlık" olarak nitelendirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde gelecek Haziran ayında Tel Aviv'de vereceği konseri, Filistinli aktivistlerin çağrısı üzerine iptal etti.

Aldığı bu karar, Amerika ve İsrail'deki çevreleri telaşlandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haham, Washington Post gazetesine tam sayfa ilan vererek, ünlü şarkıcıyla ilgili hakarete varan ifadeler kullandı.

Lorde, yobazlıkla hatta Yahudi düşmanlığıyla suçlandı.

"Esed rejiminin Suriye'de 500 bin kişinin ölümünden sorumlu olmasına, Rusya'nın insan hakları ihlallerine rağmen, Rusya konserini iptal etmedi" denildi.

İsrail'in Yeni Zelanda büyükelçisi de Lorde ile görüşme girişiminde bulundu, ancak cevap alamadı.

Washington Post'ta yayınlanan tam sayfa ilanda Lorde'un kararı, "yobazlık" olarak nitelendi.

Lorde, İsrail konserini iptal eden tek sanatçı değil. Roger Waters ve Elvis Costello gibi isimler de insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail'de konser vermeyi reddediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Tel Aviv, lorde, israil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER