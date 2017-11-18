Yeni Zelanda'dan Arakanlı Müslümanlara 2,5 milyon dolar yardım

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Myanmar'ın Rakhine Arakan'da yaşanan insani krize yönelik, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı bir açıklama yaptı.

Myanmar hükümetine çağrıda bulunan Peters, şunları aktardı:

"Yeni Zelanda hükümeti, Rakhine eyaletindeki şiddet ve insani krizden çok endişe duyuyor. Myanmar hükümetini, krizden etkilenenleri korumak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz."

Peters, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insani krizle ilgili eylül ayında gönderdikleri 1,5 milyon dolarlık yardıma ek olarak 2,5 milyon dolar daha katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Peters ayrıca, Yeni Zelanda'daki sivil toplum kuruluşlarının krizden etkilenenlere destek için düzenlediği maddi kampanyaya da "her bir dolara bir dolar" katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Arakanlı Müslümanlar'a etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda köyler, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanların çoğu çevre ülkelere sığındı.

Kaynak: AA