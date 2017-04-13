Yeni Zelanda'da son 50 yılın en kötü hava şartları

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (Metservice), Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkenin son 50 yılın en kötü hava şartlarını yaşadığını açıkladı.

Metservice, yoğun yağmurun etkisi ile yer yer su baskınlarının yaşandığı ve bugünden itibaren Cook Kasırgası'nın etkisine giren Yeni Zelandalılara kötü hava şartlarını ciddiye almaları çağrısında bulundu.

Ülkede 48 saat içinde son 50 yılın en kötü hava şartlarının görüleceğini ilan eden Metservice'ten Meteorolog Lisa Murray, insanların su baskınlarından dolayı oluşacak yol kapanmalarına ve elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi. Murray, Yeni Zelandalılara servisin web sayfasındaki güncellemeleri takip etmelerini önerdi.

Bakanlıktan uyarı

Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da vatandaşlara çağrı yaparak acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin yer aldığı bir çanta hazırlamaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda halktan acil servis ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri de 500 personel, yardım uçakları ve kamyonların kasırganın etkili olacağı bölgelere acil yardım için hazır bekletildiğini duyurdu.

Geçen hafta Debbie Kasırgası ile gelen yoğun yağmurların altındaki ülkenin Kuzey Adası'ndaki Bay Of Plenty bölgesine saatte 50 mm yağış düştüğü belirtildi. Bu yağışların kuzeyden 150 kilometre hızla ülkeye yaklaşan Cook Kasırgası ile birleşmesiyle çok daha fazla etkili olacağı açıklandı. AA