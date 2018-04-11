Yeni Zelanda'da şiddetli fırtına 115 bin evi elektriksiz bıraktı

Auckland Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açılmaya göre, Kuzey ve Güney Adaları'nı etkisi altına alan şiddetli fırtına, ülke genelinde elektrik kesintilerine neden oldu.

Şiddetli fırtınanın ağaçları yerinden söktüğü, çok sayıda evin çatısını uçurduğu ve elektrik hatlarının zarar gördüğü ülkede yaklaşık 115 bin eve henüz elektrik verilemediği belirtildi.

Fırtınanın getirdiği yoğun yağışlar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olduğu Yeni Zelanda'da, elektrik hatlarının onarılmasının yanı sıra meskenleri güvenli hale getirme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Auckland Acil Durum Yönetimi, enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu.

Acil servislere gelen bin 600 yardım çağrısının genellikle elektrik kesintisi, yıkılan ağaçlar ve uçan çatılarla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, elektrik kesintileri ve temizlik çalışmalarının birkaç gün sürebileceği vurgulandı.

Vatandaşlardan, evleri hasar gören komşularına yardımcı olmalarını isteyen yetkililer, "Bu hepimizin birlikte çalışmasını gerektiren bir zamandır." ifadesiyle yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan, bugün de etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağıran meteoroloji sevisi, ayrıca ülkenin Güney Adası'nda sıfırın altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının buzlanmalara neden olabileceğini bildirdi.

Birçok kentte önemli hasara neden olan fırtınada, aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kadın dışında başka bir yaralanma vakasının rapor edilmediği kaydedildi.

Kaynak: AA