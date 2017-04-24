Yeni Zelanda'da kabine değişikliği

Yapılan açıklamaya göre Başbakan English, Savunma Bakanı Gerry Brownlee'yi Dışişleri Bakanlığına getirdi. Bunun yanında yeni Savunma Bakanı Mark Mitchell olurken, Nikki Kaye Eğitim Bakanlığına, Nathan Guy Sivil Savunma Bakanlığına atandı.

Ayrıca Başbakan English, Ulaştırma Bakanı Simon Bridges'ı Parlamento Lideri, Nicky Wagner'i Büyük Christchurch Destekleme Bakanı yaptı. Tim Macindoe ve Scott Simpson'a ise kabine dışında bakanlık görevi verildi.

"Hükümetin dikkatli yönetimi sayesinde bakanların insan hayatları üzerinde fark yaratıklarını ve bunun devamı için her fırsatı değerlendirmeye devam edeceklerini" belirten English, "Bu geleceğe odaklanmış bir hükümettir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı 61 yaşındaki Brownlee, 1996'da milletvekili olarak parlamentoya girdi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Brownlee, Ulusal Parti Başkan Yardımcılığı, Enerji, Ulaştırma, Savunma, Büyük Christchurch Destekleme Bakanlıklarının yanı sıra 2008-2017 yıllarında parlamento liderliği yapmış tecrübeli bir isim olarak değerlendiriliyor.

Yeni bakanların, 2 Mayıs'ta yapılacak yemin töreninin ardından göreve başlaması bekleniyor.