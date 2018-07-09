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Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford'a para cezası

Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford'a, uçakta telefon görüşmesi yaptığı için 340 dolar ceza verildi.

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Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyforda para cezası

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford'a, geçen Mayıs'ta uçağın kapısı kapandıktan sonra telefonla konuşarak kuralları çiğnediği için para cezası verildiği belirtildi.

Özür diledi

Açıklamada ayrıca Twyford'ın telefon görüşmesini uçak kalkmadan sonlandırdığı için uçuşun güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk yaratmadığı ifade edildi.

Twyford, yaptığı davranışın bir ulaştırma bakanına yakışmadığını dile getirerek özür diledi.

İstifasını vermişti

Mayıs ayında, uçağın kapısının kapanmasının ardından telefonunu kullandığı için istifasını veren Twyford'ın istifası kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, ulaştırma bakanı, phil twyford
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