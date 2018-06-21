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Yeni Zelanda Başbakanı doğum yaptı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan oldu.

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Yeni Zelanda Başbakanı doğum yaptı

Başbakanlık Ofisi, doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesi'nde kontrol altına alınan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini açıkladı.

Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.

Benazir Butto'dan sonra ikinci kadın başbakan

Jacinda Ardern'in doğumun ardından 6 haftalık izine çıkacağı, bu sürede başkanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceği ancak ulusal güvenlik gibi kritik konularda Ardern'nin onayının alınacağı belirtildi.

Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan oldu. Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, jacinda ardern, doğum
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