Yeni Zelanda 'ağır suçlu gençleri' askeri kampa gönderecek

Yeni Zelanda Başbakanı Bill English, ülkedeki "ağır suçlu gençlerin" askeri kampa gönderileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'da 23 Eylül'de yapılacak genel seçimlere hazırlanan English, partisinin seçim kampanyası hakkında bilgi verdi.

Radio New Zealand'a konuşan English, seçimleri kazanmaları halinde suç teşkil eden davranışlarını değiştirmek yönünde istekli davranmayan ve "ağır suçlu gençler" kategorisinde bulunan 150 genci, Waiouru Askeri Kampı'ndaki eğitim akademisine göndereceklerini açıkladı.

English, askeri kampta her yıl bu kategoriye giren 50 gencin eğitileceğini, eğitimlerini tamamlamayanların cezalarını yetişkinlerin tutulduğu cezaevlerinde çekeceğini kaydetti.

Gece dolaşan gençlerin ailelerine para cezası

Yeni Zelanda'da iktidardaki Ulusal Partinin seçimlerden galibiyetle çıkması durumunda gece 24.00 ile sabah 05.00 arasında, yanlarında yetişkin biri olmadan dışarı çıkan 14 yaşından küçük çocukların ailelerine 200 dolar para cezası verilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra "ağır suçlu gençlerin" erken salıverilmeleri önleyecek tedbirlerin alınması planlanıyor.

Öte yandan muhalefet partileri, iktidarın suçlu gençlere yönelik planını, "askerlik hizmetini cezaya dönüştüren alaycı bir eylem" sözleriyle eleştirdi.