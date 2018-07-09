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Yeni Zelanda ABD'den 4 deniz devriye uçağı satın alıyor

Yeni Zelanda, yaşlanan filosunu yenilemek amacıyla ABD'den 4 Boeing deniz devriye uçağı satın alıyor.

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Yeni Zelanda ABDden 4 deniz devriye uçağı satın alıyor

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Ron Mark, ABD'den satın alınacak deniz devriye uçaklarının, eğitim sistemleri, alt yapı ve diğer ihtiyaçlarla 1,6 milyar dolara mal olacağını açıkladı. 

Uçaklar 2023'te operasyona başlayacak

Mark, ödemenin birkaç yılda yapılacağını ve uçakların 2023'te operasyonlara başlayacağını belirterek, "Yeni Zelanda için, ulusal güvenlik ve küresel güvenlik çabalarına katkıda bulunmak için deniz devriye kapasitesini sürdürmek gerekiyor" dedi.

P8-A Poseidon

P8-A Poseidon'lar, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'nde kullanılan 6 Orion devriye uçağının yerine geçecek.

Boeing, P8-A Poseidon uçaklarının, uzun menzilli denizaltı savar ve su üstü karşı savunmasının yanı sıra istihbarat, gözetleme ve keşif misyonları için tasarlandığını belirtiyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yeni Zelanda, P8-A Poseidon, deniz devriye uçağı, abd
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