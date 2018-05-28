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Yeni Zelanda 150 bin sığırı itlaf edecek

Yeni Zelanda, besi hayvanlarında hastalığa yol açan zararlı bir bakterinin yayılmasını önlemek için 150 bin sığırı itlaf edeceğini açıkladı.

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Yeni Zelanda 150 bin sığırı itlaf edecek

Yeni Zelanda hükümeti ve endüstri temsilcileri ortak bir karara vardı. Mycoplasma bovis adlı bakteriyle mücadele için, bakterinin etkilediği 150 bin büyükbaş hayvanın itlaf edileceği duyuruldu.

Yetkililer, yüz milyonlarca dolar zarara yol açması beklenen planın başarılı olması halinde, Yeni Zelanda'nın söz konusu zararlı bakteriyi tamamen ortadan kaldırmayı başaran ilk ülke olacağını belirtti.

İlk kez geçen yıl keşfedilmişti

Hayvancılık, Yeni Zelanda ekonomisi için kritik önemde. Ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki yalıtılmış coğrafi konumu, dünyanın başka bölgelerinde hayvan sürülerini etkileyen salgın hastalıklardan korunmasını sağlıyordu.

Mycoplasma bovis bakterisi, ülkede ilk kez geçen Temmuz'da keşfedilmişti. Avrupa ve Amerika'da yaygın görülen bakteri, hayvanlarda meme iltihabı, zatürre, kireçlenme ve başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Hastalık gıda güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmasa da çiftliklerde verimlilik kaybına sebep oluyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, sığır, itlaf etmek, hastalık, bakteri, büyükbaş
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