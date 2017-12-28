Yeni yılda 'seyahat edilmemesi gereken' yerler

Her yıl yayımladığı "Go List (Seyahat Edilmesi Gereken Yerler Listesi)" yanında son yıllarda bir de "No List (Seyahat Edilmemesi Gereken Yerler Listesi)" yayımlamaya başlayan dergi, 2018'de okurlarına aralarında Dünya Harikaları'nın da bulunduğu 10 farklı destinasyona seyahat etmekten kaçınmalarını önerisinde bulundu.

Listede aşırı turist ilgisinin doğal dengeye ve kültürel dokuya zarar verdiği turizm destinasyonlarının yanı sıra siyasi kaygıların ve güvenlik endişelerinin bulunduğu ülkeler yer aldı.

Galapagos Adaları

Büyük Okyanus'ta Güney Amerika'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında yer alan Galapagos Adaları'nın yalıtılmış konumundan ötürü zengin bir floraya ve faunaya sahip eşsiz bir kara parçası olduğuna dikkati çeken dergi, bu zengin ekosistemin yoğun turist akınından muzdarip olduğuna işaret etti.

Yoğun turizmden artık nefes alamayan yerler

Dergi, aşırı turist ilgisinden olumsuz etkilenen başka örneklere de yer verdi.

Fodor's Travel dergisi, İtalya'nın Venedik'teki kanalların ve lagünlerin yapısına zarar verdiği gerekçesiyle büyük yolcu gemilerinin limana demirlemesini yasakladığını, Peru'nun Maçu Piçu harabelerine ziyaretçi sayısını sınırladığını ve Tayland'ın Koh Taçai Adası'nın, doğal güzelliklere verdikleri zarar nedeniyle turistlere aylarca kapatıldığı hatırlatıldı.

Tac Mahal'e "çamur maskesi"

Dünyanın 7 harikasından biri olan Tac Mahal de derginin kara listesinde yer aldı.

17. yüzyılda Hindistan Hükümdarı Babür Şah tarafından yaptırılan mozolenin kubbesi ve 4 minaresinde hava kirliliği nedeniyle oluşan sararmanın giderilmesi için yapıya çamur sıvanacağı ve uygulamanın marta kadar süreceği belirtildi.

Myanmar'da etnik temizlik

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın gerek doğal gerek kültürel varlıklarıyla küresel seyyahların keşfetmesini bekleyen bir ülke olduğunu ve geçmiş yıllarda tavsiye listelerinde sıkça yer aldığını kaydeden dergi, ülkede son dönemde Arakanlı Müslümanlara uygulanan, BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği saldırılar nedeniyle ülkeyi ziyaret etmenin etik olmadığı vurgulandı.

ABD'nin ayrımcı ve güvensiz eyaleti Missouri

ABD'nin kireç taşı mağaraları, müzikli fener alayları, barbeküsü ve caz müziğiyle turistlerin uğrak yerlerinden Missouri eyaleti de ayrımcı yasaları ve ceza sistemindeki bozukluklar nedeniyle derginin kara listesinde yer aldı.

Honduras'taki yüksek cinayet oranı

Orta Amerika ülkesi Honduras da dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olması nedeniyle listede yer aldı.

Everest Dağı

Dergi, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nı da hayati tehlikesi ve 25 bin dolar ila 45 bin doları bulan maliyeti nedeniyle tavsiye etmedi.

Çin Seddi'nde yapısal tahribat

Dergide, dünyanın 7 harikasından biri olan Çin Seddi'nin 2 bin yıl ayakta kaldıktan sonra günümüzde yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Bölgedeki madencilik, inşaat ve tarım faaliyetlerinin yapıyı tahrip ettiği, bölgeye yönelik turist akınının da bu tahribata katkıda bulunduğu belirtildi.

Küba

Orta Amerika ülkesi Küba da siyasi belirsizlikler nedeniyle bilhassa ABD vatandaşları için seyahat edilmemesi gereken yerler arasında sayıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde iki ülke arasında başlayan yumuşama sürecinin yeni Başkan Donald Trump tarafından askıya alınmasının ardından Küba'ya seyahat konusunda yeni kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: AA

