Yeni Yahudi yerleşim birimi oylaması ertelendi

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden BMGK kararının ardından Kudüs Belediyesi, yeni Yahudi yerleşim birimi planlarını görüşmeyi ileri bir tarihe bıraktı

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Ramot ve Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konutlar inşa etme planlarının onaylanmasına yönelik görüşmeyi erteledi.

İsrail medyasında erteleme kararının Başbakanlıktan gelen talimat üzerine alındığı ileri sürüldü. Tel Aviv yönetiminin, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Filistin-İsrail sorununa ilişkin bugün açıklaması beklenen çözüm planı öncesinde gerilimi tırmandırmak istemediği kaydedildi.

Kudüs Belediyesi ve İsrail Başbakanlığından ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin kararına rağmen Doğu Kudüs'te 5 bin 600 yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirilmişti.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar tasarısı, BMGK'de geçen cuma günü 14 oyla kabul edilmişti.

Güvenlik Konseyinden söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu. AA

