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Buradasınız : » » Yeni First Lady'nin harcamaları olay oldu

Yeni First Lady'nin harcamaları olay oldu

Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray yerine New York'ta yaşamayı seçmesi güvenlik için yapılacak harcamaları gündeme getirdi.

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Yeni First Ladynin harcamaları olay oldu

ABD başkanlığını devralmaya hazırlanan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmayarak New York'ta yaşama kararıyla ortaya çıkan güvenlik masrafları New York halkınının tepkisine neden oldu.

Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si Melania Trump, oğlu Barron'ın eğitimi nedeniyle New York'taki Trump Tower'da bulunan evlerinde yaşamaya devam edeceğini açıklamıştı.

Melania Trump’ın Manhattan'da ikamet etmesi ile ortaya çıkan yüksek güvenlik maliyeti ve artan güvenlik riskleri ise halkın eleştirisine yol açtı.

Tahminlere göre Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis'e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. Bu nedenle First Lady’nin New York’ta yaşama kararını eleştiren New York halkı, Melania Trump'ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.

İnternette başlatılan kampanyada şu ana kadar 135 bin imza toplandı. Kampanya, 150 bin imzaya ulaşması durumunda New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill De Blasio’ya sunulacak.

İmza metninde, "New York vergi mükellefleri, Melania Trump’ın New York’ta kalması için günde 1 milyon doları ödemeyi reddediyor.“ ifadesi yer alıyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı'nın ailesinin ve ekibinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini, şehrin ise maliyetlere, özellikle polislerin ve güvenlik görevlilerinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde kent bütçesinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Etiketler: Melania Trump, donald trump eşi, Donald Trump, abd seçimler
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