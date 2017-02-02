Yemenli bakkallardan Trump'a tepki

ABD'nin Newyork kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına sınırlama getirmesi kararına tepki olarak Yemenli bakkalar bir gün süreyle kepenkleri indirecek.

New York'un çeşitli bölgelerinde dükkanları olan yaklaşık bin Yemen asıllı bakkal, perşembe günü öğlen saatlerinden akşama kadar kepenklerini kapatarak, Trump'a karşı protesto eylemlerine destek verecek.

Brooklyn Belediye Başkanlığı, Yemenli bakkalların eylemine destek vererek New York'ta iş yeri olan yaklaşık 6 bin Yemen asıllı ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Bu arada perşembe günü Brooklyn'de Trump'a karşı bir protesto yürüyüşü de yapılacak.

Trump'ın vatandaşlarının ABD'ye girişini engellediği 7 Müslüman ülke arasında Yemen'de yer alıyor.