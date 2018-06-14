Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye operasyonun görüntüleri yayınlandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla başlattığı askeri operasyon 26 Mart 2015'ten bu yana sürüyor. İran destekli Husiler ise, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Hudeyde'ye kapsamlı operasyon

Emirates haber ajansı, Yemen'de hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Husilerin elindeki Hudeyde liman kentine başlattığı operasyonun görüntülerini yayınladı.

Görüntüler, Drehami Müdürlüğü ve Hudeyde havaalanını çevreleyen kuvvetleri gösteriyor.

Çarşamba günü şafaktan önce, araç konvoyları şehre doğru ilerlemişti. Daha sonra, havadan ve denizden ağır bombardıman başlamıştı.

Suudi haber kanalları ve devlet medyasına göre operasyon, "Altın Zafer" adındaki bir harekatın parçası.

4 asker öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Eritre'den Kızıl Deniz'i aşarak geçen 2 bin asker, Hudeyde limanını ele geçirdi.

Yetkililer, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun ikinci büyük ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin, güneyden Hudeyde havalimanı yakınlarında hareket ederken, diğerlerinin ise Husi tedarik hatlarını doğuya doğru kesmeye çalıştığını aktardı. Saldırıda 4 BAE askeri öldürüldü ancak BAE devlet ajansı, askerlerin nasıl öldüğüne dair ayrıntı vermedi.

Koalisyon gemisine "2 füze isabet etti" iddiası

Husilerin El Mesira televizyonu ise, Husi deniz güçlerinin, Hudeyde açıklarında bulunan koalisyona ait bir savaş gemisine 2 füze isabet ettirdiğini ve geminin alev aldığını iddia etti. Ancak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon bunu doğrulamadı.

4 yıldır Husilerin elinde

Liman, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin elinde bulunan Yemen'in başkenti Sanaa'nın 150 kilometre (90 mil) güneybatısında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım grupları, operasyondan önce personelini Hudeyde'den çekmişti.

Kaynak: Associated Press