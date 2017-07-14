  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.57
    EURO 4.075
  • BIST 104210.22
    ALTIN 139.678
Buradasınız : » » Yemen'e son 3 günde gönderilen tıbbi yardım 171 tona ulaştı

Yemen'e son 3 günde gönderilen tıbbi yardım 171 tona ulaştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 78 ton tıbbi malzeme taşıyan iki kargo uçağının Yemen'in başkenti Sana'ya ulaştığını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemene son 3 günde gönderilen tıbbi yardım 171 tona ulaştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 78 ton tıbbi malzeme taşıyan iki kargo uçağının Yemen'in başkenti Sana'ya ulaştığını duyurdu.

UNICEF'in Yemen'deki sözcüsü Muhammed el-Esadi, UNICEF'e ait 71 tonluk ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütüne ait 7 tonluk tıbbi yardım malzemesi taşıyan iki uçağın Uluslararası Sana Havaalanı'na indiğini söyledi.

Esadi, UNICEF'in son üç gün içinde Yemen'e gönderdiği tıbbi yardımın 171 tona ulaştığını aktardı.

Söz konusu yardımlar, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom'un kolera salgınının yayıldığı Yemen'de sağlık sisteminin çökeceği yönündeki uyarılarının ardından yapıldı.

Adhanom, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Yemen'de 15 milyon kişinin temel sağlık hizmetine muhtaç olduğunu ve kolera vakalarının sağlık sisteminin yeterli olmaması nedeniyle arttığını söylemişti.

Çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle sağlık alanında ciddi sıkıntı çeken Yemenliler, son dönemde kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

Etiketler: birleşmiş milletler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, unicef, Yemen, sana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER