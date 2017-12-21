  • 21 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.828
    EURO 4.551
  • BIST 110454.67
    ALTIN 155.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'e 2017 yılının en büyük tıbbi yardımı

Yemen'e 2017 yılının en büyük tıbbi yardımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'e 2017 yılının en büyük tıbbi malzeme yardımını ulaştırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemene 2017 yılının en büyük tıbbi yardımı

Sana Havalimanı'na inen DSÖ'ye bağlı uçağın içerisinde ilaç, cerrahi operasyon gereksinimleri taşıyan 70 tondan fazla tıbbi malzeme bulunuyor.

DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria, Hudeyde Limanı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle örgütün yardımları uçakla Sana'ya ulaştırmak durumunda kaldığını, bunun ulaştırma maliyetini 5 kat artırdığını söyledi.

Birçok yardım kuruluşu, Yemen'e yardımları ulaştırmada Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarını kullanıyor.

Yemen hükümeti ise ilgili taraflara ülkeye insani yardımları ulaştırmada meşru yönetimin kontrolündeki kurtarılmış hava ve deniz sınırlarını kullanmaları çağrısında bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, tıbbi malzeme yardımı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER