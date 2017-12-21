Yemen'e 2017 yılının en büyük tıbbi yardımı

Sana Havalimanı'na inen DSÖ'ye bağlı uçağın içerisinde ilaç, cerrahi operasyon gereksinimleri taşıyan 70 tondan fazla tıbbi malzeme bulunuyor.

DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria, Hudeyde Limanı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle örgütün yardımları uçakla Sana'ya ulaştırmak durumunda kaldığını, bunun ulaştırma maliyetini 5 kat artırdığını söyledi.

Birçok yardım kuruluşu, Yemen'e yardımları ulaştırmada Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarını kullanıyor.

Yemen hükümeti ise ilgili taraflara ülkeye insani yardımları ulaştırmada meşru yönetimin kontrolündeki kurtarılmış hava ve deniz sınırlarını kullanmaları çağrısında bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA