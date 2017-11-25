Yemen'e 20 gün sonra ilk yardım ulaştı

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait 4 uçak Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçaklardan ikisinin Birleşmiş Milletler'in Cibuti ve Ürdün'de mahsur kalan personelini taşıdığı, diğerinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna ait ilaç ile insani yardım taşıdığı bildirildi.
Ayrıca Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden bir grup görevliyi taşıyan bir uçağın daha havalimanına indi.
Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasına karşılık 6 Kasım'da Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerini kapatmıştı.
Sana Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yaklaşık üç hafta durdurulan "insani yardım uçuşları"nın 22 Kasım'da yeniden başlatıldığı duyurulmuştu.
Kaynak: TRT Haber