  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'e 20 gün sonra ilk yardım ulaştı

Yemen'e 20 gün sonra ilk yardım ulaştı

Birleşmiş Milletler uçakları, koalisyon güçlerinin Yemen'deki tüm sınır geçişlerini kapatmasından bu yana Sana Havalimanı'na ilk kez iniş yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait 4 uçak Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaklardan ikisinin Birleşmiş Milletler'in Cibuti ve Ürdün'de mahsur kalan personelini taşıdığı, diğerinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna ait ilaç ile insani yardım taşıdığı bildirildi.

Ayrıca Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden bir grup görevliyi taşıyan bir uçağın daha havalimanına indi.

Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasına karşılık 6 Kasım'da Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerini kapatmıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yaklaşık üç hafta durdurulan "insani yardım uçuşları"nın 22 Kasım'da yeniden başlatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yemen, sana havalimanı, insani yardım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER