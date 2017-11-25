Dünya » Yemen'e 20 gün sonra ilk yardım ulaştı Buradasınız : Ana Sayfa

Yemen'e 20 gün sonra ilk yardım ulaştı

Birleşmiş Milletler uçakları, koalisyon güçlerinin Yemen'deki tüm sınır geçişlerini kapatmasından bu yana Sana Havalimanı'na ilk kez iniş yaptı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 21:45



