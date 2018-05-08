Yemen'den yardım çağrısı: Ülke felakete doğru gidiyor

"Yemen Halkına Yardım" kampanyası Merkezi İstanbul'da bulunan Uluslararası Yardım ve Kalkınma Örgütü'nün girişimiyle yapıldı.

Kampanyanın açılışına, Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih başta olmak üzere üst düzey yetkililer, İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Ali Kurt'un yanı sıra insan hakları alanında faaliyet gösteren onlarca aktivist ve gazeteci katıldı.

"Yardım mekanizması oluşturulmalı"

Yemenli Bakan Fetih, kendilerini hükümet, halk ve cumhurbaşkanlığı nezdinde misafir eden Türkiye'ye teşekkür etti.

"Düzenli bir yardım programı bulmamız şart. Yemen vatandaşlarında yeniden vatan duygusunun tesis edilmesi için bir yardım mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Bunun olmaması durumunda ülkenin durumu felakete doğru sürüklenecek."

"Tsunami neden olmadı"

Yemen'in yaşadığı bu trajediye tsunaminin neden olmadığından bahseden Fetih, ülkesinde yaşananların, azınlık bir grubun, silah gücüyle hükümet ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi alıkoyarak ülkeyi ele geçirmeye çalışması olduğunu söyledi.

Uluslararası Yardım ve Kalkınma Örgütü Başkanı Hamsed Ziyad ise kampanyanın, Bosna-Hersek, Sudan, Filistin ve diğer ülkelere yardımda öncü olan Yemen için düzenlendiğini anlattı.

"Dünyanın, Yemen halkının maruz kaldığı trajediye dikkat kesileceğini umuyoruz. Biz Yemenlilerin sesini tüm dünyaya duyurmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmakla görevliyiz." .

"Tüm İslam alemini ilgilendiriyor"

İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt ise İslam aleminin yekpare olduğunu ve Yemen'in yaşadığı kötü günlerin sadece onu değil tüm İslam alemini ilgilendirdiğini, Suriye, Irak ve Keşmir için de aynı durumun geçerli olduğunu söyledi.

Kampanyayla, Yemen vilayetlerinde yaşanan açlık sorununun üstesinden gelinmesi için gıda ve ilaç yardımlarının toplanması hedefleniyor.

Kaynak: AA