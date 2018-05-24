Yemen'den Türkiye'ye "sağlık alanındaki desteği" için teşekkür

Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında farklı alanlarda gerçekleştirilen iş birliği, Yemen'in meşruiyetinin desteklenmesinde Türkiye'nin rolü gibi konular ele alındı.

Türkiye ile Yemen arasındaki derin ilişki ve farklı alanlarda gözlemlenen sürekli büyümeden övgüyle söz eden Bin Dağr, Türkiye hükümetine, Yemenli yaralıların tedavisi için sarf ettiği çabalar ve ülkenin sağlık sektörünün performansının güçlendirilmesi için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Bin Dağr, ayrıca Türkiye'nin Yemen'deki meşruiyeti desteklemesi ve meşru hükümetin talebi üzerine hastanelerinde onlarca Yemenliyi tedavi etmesinden övgüyle bahsetti.

Büyükelçi Eler ise Türkiye'nin, Yemen'in meşruiyeti, güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğünün yanı sıra kurumları ve üstlendiği rolle refah ve kalkınma yolunda ilerleme kaydedilmesi için meşru devletin yeniden sağlanmasındaki destekleyici tutumunu yineledi.

Taiz iline bağlı Et-Turba kentindeki sahra hastanesinin açılışının gelecek hafta yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Eler, Ankara'nın zor şartlarla karşı karşıya olan Yemenlilere desteğine devam etme niyetinde olduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de 2014'ten bu yana yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Üç seneden fazla süredir devam eden çatışmalar, ülkenin zayıf ekonomisindeki gözle görülür düşüşün yanı sıra insani ve sağlık koşullarını da etkisi altına alıyor.

Kaynak: AA