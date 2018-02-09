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Yemen'den Suudi Arabistan'a saldırı: 3 çocuk yaralı

Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a düzenlediği roket saldırılarında üç çocuk yaralandı.

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Yemenden Suudi Arabistana saldırı: 3 çocuk yaralı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Husiler tarafından ülkenin Yemen sınırındaki Cazan bölgesine yönelik roket saldırılarıyla doğrudan sivillerin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu roketlerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu üç çocuğun yaralandığını aktaran Maliki, yaralılardan 2 yaşındaki Ziyad Kasım Süleyman Atifi'nin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Maliki, "İran destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, roket saldırıları, husiler
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