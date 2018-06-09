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Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

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Yemenden Suudi Arabistana füze saldırısı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının koalisyon güçlerine dayandırdığı haberine göre Husilerin Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Haberde ayrıca "sivillerin güvenliğini tehdit eden kişilere karşı koalisyon güçlerinin vereceği cevabın ağır olacağı" ifade edildi.

Mart 2015'ten bu yana saldırılar devam ediyor 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, füze, saldırı
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