Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşeyt kentine attığı balistik füze, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yer alan habere göre, Yemen topraklarından Hamis Muşeyt kentine yönelik balistik füze saldırısı yapıldı.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze saldırıları düzenlemişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA