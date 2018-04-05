Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"ya göre, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a atılan balistik füze hava savunma sistemlerince imha edildi.

Husilere ait "El-Mesire" televizyonu ise Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde yer alan "Aramco" şirketine ait tesisin "Bedir 1" füzesiyle hedef alındığını duyurdu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA